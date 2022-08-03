الصين تحذر شركات الطيران العاملة في آسيا من التحليق في محيط…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 01:08 مساءً - روسيا اليوم _حذرت الصين شركات الطيران العاملة في آسيا من الطيران في المنطقة المحيطة بتايوان نظرا للمناورات العسكرية التي أعلنتها بكين.

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وكانت الصين قد أعلنت عن سلسلة من التدريبات العسكرية على طول ساحلها، وكذلك في عدة مناطق حول تايوان، عقب هبوط رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في تايوان يوم أمس الثلاثاء، 2 أغسطس، حيث قالت الصين إن القوات البحرية والجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني سوف تجري إطلاقا للنيران الحية في 6 مناطق حول تايوان في الفترة من 4-7 أغسطس.

وبحسب مصادر الطيران، يخطط مطار تاويوان في تايبيه إلى إلغاء ما يصل إلى 40 رحلة وصول ومغادرة بسبب تلك التدريبات العسكرية، كما جاء من مصدر المعلومات التايواني “تشجونشي شينفينوانغ” Zhongshi xinwenwang.

كما ذكر المصدر أن هذه التدريبات ستغلق الطرق الدولية التي تمر عبر تايوان وستؤثر بشكل خطير على الحركة الجوية للجزيرة، وسيتم، بهذا الصدد، إجراء تعديلات على جدول الرحلات.

في الوقت نفسه، سوف يتم فرض 3 من مناطق التمرين الست المحددة على مناطق المياه التي تعتبرها إدارة الجزيرة مياهها الإقليمية، حيث تبين أن إحدى هذه المناطق على بعد أقل من 20 كلم من كاوشيونغ، أكبر ميناء في الجزيرة، وتقع على الساحل الجنوبي الغربي.

ومنذ مساء يوم أمس الثلاثاء، تطلق منطقة قيادة القتال الشرقية الصينية نيران المدفعية بعيدة المدى في مضيق تايوان صواريخ غير نووية في المياه شرقي تايوان.