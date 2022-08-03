انت الان تتابع خبر أسعار الذهب .. اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأربعاء، 20 قرشا للغرام الواحد.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تراجع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 36.3 دينار، والشراء إلى 34.8 دينار.

وانخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 42.7 دينار، والشراء إلى 39.8 دينار، وانخفض سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 32.4 و29.4 دينار على التوالي.