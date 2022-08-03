ديون الأسر الأمريكية تتجاوز 16 تريليون دولار وسط تضخم متزايد

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - – أظهر تقرير من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء أن ديون الأسر الأمريكية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 16.15 تريليون دولار في الربع الثاني، مدفوعة في أغلبها بقفزة قدرها 207 مليارات دولار في القروض العقارية بينما زاد المستهلكون الاقتراض للتعامل مع تضخم متسارع.

وبحسب التقرير، زادت الديون العقارية إلى 11.39 تريليون دولار في نهاية يونيو.

وبدأ البنك المركزي المصري الأمريكي رفع أسعار الفائدة في مارس آذار مع تخارجه من السياسات النقدية التيسيرية التي ظلت سارية خلال أسوأ مراحل جائحة كوفيد-19 لحماية اقتصاد عاني بشدة جراء إغلاقات وإجراءات حماية أخرى.

وقال التقرير الصادر من فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن إجمالي ديون الأسر الأمريكية الآن مرتفع بأكثر من تريليوني دولار عما كان في الربع الرابع من 2019، قبيل بدء الجائحة.