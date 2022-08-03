نعرض لكم الان تفاصيل خبر واشنطن: لا داعي لأن تحول الصين رحلة تايوان إلى أزمة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 10:08 صباحاً - سكاي نيوز عربية – رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن “بما تضيفه بيلوسي إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، مؤكدا أن لها الحق بزيارة تايوان.

وعلى لسان منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أكد بايدن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لها الحق في زيارة تايوان كما فعل العديد من أعضاء الكونغرس في السابق.

ووفقا لكيربي، يراقب بايدن وإدارته “رحلة بيلوسي، ونتخذ كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتها”.

وقال كيربي: “لا داعي لتحويل هذه الزيارة الى أزمة، ومن ثم استخدامها من قبل الصين كذريعة لأي نشاط عسكري”.

ووصلت طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة التايوانية تايبيه، وذلك رغم التحذيرات الصينية من مغبة الزيارة إلى الجزيرة.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عاما)، المسافرة على متن طائرة عسكرية أمريكية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، فيما يستقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.

وتجري بيلوسي جولة آسيوية تضم زيارات معلنة إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتعتبر بيلوسي أرفع مسؤول أمريكي منتخب يزور تايوان منذ رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش عام 1997.

وترى الصين أن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى، والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عاما، تحمل اعترافا ضمنيا من الولايات المتحدة باستقلالية تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءا أساسيا من أرضها.

وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تحرك لقوات بالجيش الصيني إلى مقاطعة فوجيان، بالقرب من جزيرة تايوان.

من جانبها، حذرت روسيا، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة من الزيارة، وأشارت إلى أن إقدامها على الذهاب إلى تايوان يعد “عملا استفزازيا” يضع أمريكا في مسار تصادمي مع الصين.