مال وأعمال

الهند تزيد الضريبة على النفط المحلي وتخفضها لصادرات الديزل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تزيد الضريبة على النفط المحلي وتخفضها لصادرات الديزل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - – زادت الهند الضريبة على النفط الخام المنتج محليا وخفضت ضرائب تصدير وقود الطائرات والديزل، بحسب إخطار حكومي يوم الثلاثاء.

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وقالت الحكومة إنها رفعت الضريبة على النفط المنتج محليا إلى 17 ألفا و650 روبية (226.14 دولار) للطن من 17 ألف روبية، في حين خفضت ضريبة تصدير وقود الطائرات إلى الصفر من أربعة روبيات للتر وضريبة تصدير الديزل إلى 5 روبيات للتر من 11 روبية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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