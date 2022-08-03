نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تزيد الضريبة على النفط المحلي وتخفضها لصادرات الديزل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - – زادت الهند الضريبة على النفط الخام المنتج محليا وخفضت ضرائب تصدير وقود الطائرات والديزل، بحسب إخطار حكومي يوم الثلاثاء. وقالت الحكومة إنها رفعت الضريبة على النفط المنتج محليا إلى 17 ألفا و650 روبية (226.14 دولار) للطن من 17 ألف روبية، في حين خفضت ضريبة تصدير وقود الطائرات إلى الصفر من أربعة روبيات للتر وضريبة تصدير الديزل إلى 5 روبيات للتر من 11 روبية.

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