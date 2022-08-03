مال وأعمال

مجلس الوزراء السعودي يقرر إنشاء هيئة لتسويق الاستثمار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي يقرر إنشاء هيئة لتسويق الاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - سي إن بي سي – أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا يقضي بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

predco_adv_2021

وستعمل هذه الهيئة على التنسيق بين الجهات الحكومية والارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في السعودية.

Edita2021

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، إن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات إقليميا وعالميا وإبراز الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء السعودي يقرر إنشاء هيئة لتسويق الاستثمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا