نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي يقرر إنشاء هيئة لتسويق الاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - سي إن بي سي – أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا يقضي بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. وستعمل هذه الهيئة على التنسيق بين الجهات الحكومية والارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في السعودية. وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، إن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات إقليميا وعالميا وإبراز الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.

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