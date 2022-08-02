الصين تعلق واردات 2066 شركة تايوانية وتحذر من عواقب زيارة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 10:09 مساءً - خالد بدر الدين – وصلت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم، إلى تايوان وسط تهديدات صينية بـ”عواقب وخيمة”.

وذكرت وكالة أن حكومة الصين حظرت على 35 شركة تايوانية تصدير البسكويت والمعجنات قبيل زيارة بيلوسي علاوة على تعليق واردات 2066 شركة تايوانية من إجمالي 3200 شركة تايوانية مدرجة في سجل جمارك الصين تحت فئة شركات الغذاء.

وهبطت أسعار الأسهم وعوائد السندات الصينية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع انخفاض مؤشر شانغهاى المركب بأكثر من 2% فى بورصة شنغهاى بسبب مخاوف من أن زيارة بيلوسى لتايوان ستضر أكثر بالعلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وبكين.

وبحسب سكاي نيوز عربية، تجري بيلوسي جولة آسيوية تضم زيارات معلنة إلى سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتعتبر بيلوسي أرفع مسؤول أمريكي منتخب يزور تايوان منذ رئيس مجلس النواب السابق نيوت جينجريتش عام 1997.

وترى الصين أن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى، والتي قد تكون الأولى في نحو 25 عامًا، تحمل اعترافًا ضمنيًا من أمريكا باستقلالية تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءًا أساسيًا من أرضها.

وحذرت الصين من إقدام بيلوسي على زيارة تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من البلاد، فيما شددت واشنطن على أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي من حقها أن تجري الزيارة في حال أرادت ذلك.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تحرك لقوات بالجيش الصيني إلى مقاطعة فوجيان، بالقرب من جزيرة تايوان.