السيسي يطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج – عرض وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم.

ويقع المصنع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية.

كما أنه سيتعامل مع جميع أنواع الأقطان، خاصةً القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يسهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.

واستعرض جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لجميع منتجات الشركات في قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس.

واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع، على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصري العالمي، والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطان “إيجيبشن كوتون”.

كما تناول الاجتماع جهود وزارة قطاع الاعمال في ميكنة منظومة تجارة الأقطان، بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، وصولا إلى تعميمها مؤخرا على المحافظات كافة، بما في ذلك تطوير نظام ممكين لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ.

الرئيس يوجه بمواصلة خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج؛ بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، في إطار “التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة”؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.