مال وأعمال

مجموعة السبع تدرس تطبيق سعر محدد لشراء النفط الروسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة السبع تدرس تطبيق سعر محدد لشراء النفط الروسي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 10:09 مساءً - وكالات – قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، إنها تدرس جميع الخيارات الممكنة لمنع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، بما يشمل منع نقل النفط الروسي ما لم يتم شراؤه بسعر محدد أو أقل من ذلك.

predco_adv_2021

وأضاف الوزراء، في بيان أصدرته بريطانيا، أنهم يدرسون فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تتيح نقل النفط الخام الروسي بحرا، ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين “أو بأقل منه”.

Edita2021

وقال الوزراء إنهم سيبحثون أيضا تدابير تضمن للدول الأكثر تأثرا إمكانية الوصول إلى منتجات الطاقة، بما في ذلك المنتجات من روسيا.

وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

HapiSalonWhite

وتعمل دول المجموعة على إيجاد طرق لسد النقص في الطاقة، والتصدي لارتفاع الأسعار مع الالتزام بتعهداتها المناخية، بالتزامن مع مواجهة مع روسيا بعد أزمة أوكرانيا.

واندلعت الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، وتسببت في فرض عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول على روسيا، شملت قطاع الطاقة بجانب قطاعات أخرى.

 

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة السبع تدرس تطبيق سعر محدد لشراء النفط الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا