نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة قطرية تبدي رغبتها في إقامة مشروع لزراعة الحبوب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 08:05 مساءً - دوت الخليج – قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبد الوهاب، إن مجموعة استثمارية قطرية مهمة أبدت رغبتها في تنفيذ مشروعات جديدة في مصر.

وأوضح عبد الوهاب أن المشروعات المستهدفة تتضمن إنشاء مشروع لزراعة الحبوب مثل الذرة، والصويا، والقمح، على مساحة نحو 25 ألف فدان، وكذا إنشاء مزرعة متكاملة بسعة 50 ألف رأس ماشية، ومصنع لمنتجات الألبان بقدرة 300 مليون لتر سنويا، إلى جانب إقامة مستشفى على مساحة 20 فدان، بالتعاون مع شركة أمريكية، بالإضافة إلى إقامة مول تجاري يضم العديد من العلامات التجارية العالمية، على مساحة تصل إلى 200 فدان.

وأشار إلى أنه استعرض مع المجموعة استعراض الأراضي المتاحة للدراسة، بغرض تنفيذ المشروعات التي تستهدفها المجموعة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها، وجهود الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

وأكد مدبولي مواصلة جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ورؤوس الأموال العالمية، وتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، على النحو الذي يعزز الاقتصاد الوطني، ويسهم في دفع معدلات النمو والتشغيل بصورة كبيرة.

وخلال اللقاء، أشار عبد الوهاب إلى أن الزيارة التي أجراها مؤخرا إلى دولة قطر؛ للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، أسفرت عن بدء مشاورات للتنسيق مع عدد من المستثمرين القطريين بشأن عدد من المشروعات.

كما استعرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج الاجتماع الذي عقده مع خوسيه أوكتافيو، سفير دولة المكسيك بالقاهرة، بحضور أدريان سادا، الرئيس التنفيذي لشركة Vitro، أحد أبرز مصنعي الزجاج في العالم وأكبر منتجيه في أمريكا الشمالية.

ولفت إلى أن اللقاء تطرق لبحث الاستثمارات الجديدة للشركة المكسيكية في مصر، مشيرا إلى أنه استعرض الفرص الاستثمارية التي يمكن للشركات المكسيكية ضخ استثمارات بها خلال الفترة المقبلة، وناقش الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المكسيكية تطلعها لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر، من خلال إقامة مصنع لتصنيع الزجاج على مساحة 350 ألف متر، ومصنع آخر لتصنيع الحاويات على مساحة 150 ألف متر، بنظام المناطق الحرة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 400 مليون دولار، توفر 1500 فرصة عمل جديدة، وتستهدف الشركة تصدير معظم إنتاجها للخارج.

ولفت عبد الوهاب إلى أنه تم الاتفاق مع سفارة المكسيك على تشجيع المزيد من الشركات المكسيكية لتوجيه استثماراتها إلى مصر، وزيادة التعاون مع الجانب المكسيكي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشروع الذي تستهدف شركة سي إف سي للأسمدة والكيماويات، تنفيذه بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقوم على إنشاء أول مجمع صناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية، باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية، التي تقدمها شركة “اودا تيسين كروب الألمانية” بمنطقة الهو الصناعية، بنجع حمادي، بمحافظة قنا، على مساحة تصل إلى 500 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات نحو 400 مليون دولار.

ويوفر المشروع 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم المجمع الصناعي صناعة الأعلاف والمخصبات الزراعية، بما يخدم قطاعات استراتيجية عديدة، لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي، ويوفر منتجا وطنيا بديلا للمنتجات المستوردة.

وتناول المستشار محمد عبد الوهاب نتائج اجتماعات اللجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار، التي شهدت عرضا لأهم تطورات التعاون الاستثماري بين الجانبين، خاصة الاستثمارات والتوسعات التي قامت بها الشركات اليابانية العاملة في مصر خلال العام الماضي، إضافة إلى مناقشة مجالات الاستثمار المستقبلية والفرص الاستثمارية المتنوعة بمصر.

وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة شهدت الإعلان عن تنفيذ جولة ترويجية لهيئة الاستثمار خلال الشهر المقبل في عدد من المدن اليابانية، ضمن استراتيجية ترويجية لجذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر.

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه من المزمع توقيع مذكرة تفاهم نهاية هذا الأسبوع، بين الهيئة وإحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، لإقامة منطقة صناعية متكاملة في مصر، بنظام المناطق الاستثمارية، باستثمارات ضخمة، مع تقديم جميع الحوافز والتيسيرات اللازمة من جانب الهيئة.