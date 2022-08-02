أسعار الذهب المحلية تتراجع مع ارتفاع الدولار وعيار 21 يسجل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تتراجع مع ارتفاع الدولار وعيار 21 يسجل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1776 دولارًا.
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وكانت الأوقية قد سجلت أعلى مستوياتها في وقت سابق محققة مستوى 1780 دولارًا، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، بنسبة 0.2%.
ودعم استفادة الذهب تراجع عائدات السندات الأمريكية وارتفاع معدلات التضخم، والبيانات الاقتصادية المتسمة بالضعف في أرجاء العالم بالولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وتترقب الأسواق التصعيد المحتمل في التوتر الصيني الأمريكي، إذ من المقرر أن تبدأ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي زيارة إلى تايوان اليوم الثلاثاء وسط اعتراضات من بكين.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات، عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت محليا بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 مستوى 1030 جنيهًا، على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 19.07 جنيه للبيع في عدد واسع من البنوك.
وأضاف، أن عيار 24 سجل 1177 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 883 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 687 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8240 جنيهًا.
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