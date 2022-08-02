مال وأعمال

أسعار الذهب المحلية تتراجع مع ارتفاع الدولار وعيار 21 يسجل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب المحلية تتراجع مع ارتفاع الدولار وعيار 21 يسجل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1776 دولارًا.

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وكانت الأوقية قد سجلت أعلى مستوياتها في وقت سابق محققة مستوى 1780 دولارًا، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، بنسبة 0.2%.

ودعم استفادة الذهب تراجع عائدات السندات الأمريكية وارتفاع معدلات التضخم، والبيانات الاقتصادية المتسمة بالضعف في أرجاء العالم بالولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

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وتترقب الأسواق التصعيد المحتمل في التوتر الصيني الأمريكي، إذ من المقرر أن تبدأ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي زيارة إلى تايوان اليوم الثلاثاء وسط اعتراضات من بكين.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات، عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت محليا بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 مستوى 1030 جنيهًا، على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 19.07 جنيه للبيع في عدد واسع من البنوك.

وأضاف، أن عيار 24 سجل 1177 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 883 جنيهًا، وبلغ عيار 14 نحو 687 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8240 جنيهًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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