نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تحظر واردات 35 شركة أغذية تايوانية قبل زيارة بيلوسي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:11 مساءً - – حظرت الصين الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية تصدر لها البسكويت والمعجنات اعتبارا من أمس الاثنين، في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي قبل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج 2066 شركة في لائحة “تعليق استيراد”.

ومن بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز، تم إدراج 35 ضمن “تعليق الاستيراد”، وفقا لحسابات بناء على بيانات التسجيل المنشورة على موقع الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وقال مدير أعمال في إحدى الشركات التايوانية المتضررة من القرار لرويترز “علمت بالحظر قبل أن أغادر العمل الليلة الماضية” مضيفا أنه لا يعرف سبب حظر شركته.

وأضاف، رافضا نشر اسمه، أن “هناك شركات أغذية تقول إن منتجاتها رُفضت في الجمارك الصينية بالفعل”.

وجاء قرار التعليق في الوقت الذي حذرت فيه الصين بيلوسي مرارا من الذهاب إلى تايوان، التي تقول إنها تابعة لها، في زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ الصين الواحدة الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به.

ولم ترد الإدارة العامة للجمارك الصينية على الفور على طلب للتعليق.

وقال أحد العاملين في شركة كو يوان يي فودز لصناعة المعجنات لرويترز “لاحظنا ذلك ونحاول فهم المزيد عنه”.

ولم يتضح ما إذا كان هناك المزيد من عمليات التعليق، لكن أكبر صادرات تايوان إلى الصين من حيث القيمة هي الإلكترونيات وقطع الغيار والآلات والبلاستيك والمواد الكيماوية.

وعلقت الصين بالفعل استيراد عدد كبير من الأصناف، بما في ذلك أسماك الهامور والأناناس والتفاح السكري من تايوان منذ العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن آفات، وهو ما نفته تايوان بشدة.

وقال مجلس الزراعة التايواني في بيان إنه سيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة أحدث الشركات المتضررة من التعليق “قصير الأجل”.

وفي عام 2021، سجلت واردات الصين من تايوان رقما قياسيا بلغ 189 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية تايوانية.