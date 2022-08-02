نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تستضيف اجتماعات اللجنة المصرية اليابانية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 06:11 مساءً - اجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلًا عن مصر، بالسيد أوكا هيروشى، سفير اليابان بالقاهرة، ممثلا عن الجانب الياباني، في ثاني اجتماعات الجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار ، بمقر هيئة الاستثمار.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس جمعية الأعمال اليابانية، ورئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، ورئيس منظمة اليابان للتجارة الخارجية في القاهرة (جيترو)، وممثلو كبرى الشركات اليابانية العاملة في مصر.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب ، خلال الاجتماع، تكثيف هيئة الاستثمار جهودها لجذب الاستثمارات اليابانية، لما لها من قيمة مُضافة وفوائد تنموية للاقتصاد المصري.

ولفت عبد الوهاب إلى نجاح الهيئة في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين الجُدد إلى مصر، إضافة إلى تشجيع الشركات اليابانية العاملة في مصر بالتوسع في السوق المصرية، منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار العام الماضي، والتي شملت شركتي “سوموتومو” و”يازاكي” بمجال تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، وشركة “اوتسوكا” للمنتجات الطبية والغذائية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة اتخذت إجراءات عدة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير سياسات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات للمؤسسات اليابانية العاملة في مصر، حتى تزدهر الشراكة الاستثمارية الناجحة بين البلدين.

من جانبه، أشار أوكا هيروشى، السفير الياباني بالقاهرة ، إلى الدور البارز الذي تلعبه اللجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار في دعم الاستثمارات اليابانية في مصر، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار لتشجيع مزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثماراتهم الجديدة في مصر.

وشهدت اجتماعات اللجنة عرضًا لأهم تطورات التعاون الاستثماري بين الجانبين، خاصة الاستثمارات والتوسعات التي قامت بها الشركات اليابانية العاملة في مصر خلال العام الماضي، واستعرض ممثلو الشركات اليابانية إنجازات شركاتهم خلال العمل في السوق المصرية.

وناقش الجانبان مجالات الاستثمار المستقبلية والفرص الاستثمارية المتنوعة بمصر، والتي تعزز مكانتها كمركز لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية ذات السمعة الموثوقة عالميًا، خاصة في ظل نمو السوق المصرية في قطاعات عدة.

كما تخللت اجتماعات اللجنة المصرية اليابانية الإعلان عن تنفيذ جولة ترويجية لهيئة الاستثمار ، الشهر المقبل ، في عدد من المدن اليابانية؛ ولقاء كبرى الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في مصر، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهذا ضمن استراتيجية ترويجية لجذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر.

يذكر أن اللجنة المصرية اليابانية تم تدشينها خلال فعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا.