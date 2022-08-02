انت الان تتابع خبر. زيادة أرباح البنوك المدرجة في بورصة عمّان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع صافي أرباح 15 بنكا مدرجة في بورصة عمّان، بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 46.8% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات مالية للبنوك.



ووفق البيانات، بلغ صافي أرباح البنوك 435.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 296.5 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 138.7 مليون دينار.



وأشار إلى نمو التسهيلات الإئتمانية والودائع، إضافة إلى تحسن الانشطة التشغيلية للبنوك و تراجع المخصصات انعكس إيجابا على نمو أرباحها التشغيلية وأرباحها قبل الضريبة في الستة شهور الأولى من العام الحالي.



وشهد قطاع البنوك عمليات استحواذ انعكست إيجابا على إجمالي صافي أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي.



