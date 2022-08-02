انت الان تتابع خبر. انخفاض صادرات النفط العراقي للاردن بنسبة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت إحصائية شركة تسويق النفط العراقي، أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال شهر تموز الماضي، انخفضت بنسبة 74.84%.



وبلغ مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال الشهر الماضي، 75,419 برميلا أي بمعدل ألفي برميل يوميا، مقارنة مع 299,760 برميلا خلال شهر حزيران الماضي، وفقا للاحصائية.



ويبلغ سعر البرميل المباع للأردن بلغ 96.70 دولاراً، وتبلغ قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن، 7,293,017 دولارا.



العراق باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر تموز بأقل من 7 دولارات فقط عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ أكثر من (103.60) دولارات.



يذكر أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 آلاف برميل يوميا.