انت الان تتابع خبر صرف مخصصات دعم المحروقات .. من المنتفعين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، الثلاثاء، خلال تصريحات صحفية، أن الصندوق يبدأ ، مع نهاية شهر آب/أغسطس الحالي، بتحويل مخصصات دعم المحروقات، لمنتفعيه عن شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، والبالغ عددهم 216 ألف أُسرة.



وقال الصوالحة إن:" الصندوق "سيعمل على صرف المخصصات النقدية التي أقرت آليتها الحكومة، الأحد، حيث يرسلها مع المخصصات النقدية المعتادة للمنتفعين من برامج الدعم الخاصة بالصندوق".وأضاف أن "التحويلات النقدية ستكون بنهاية الشهر الحالي عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين"، حيث يأتي تخصيص الدعم للحد من تأثر هذه الفئات بانعكاس ارتفاع أسعار النفط عالميّا على أسعار المشتقات النفطية محليا.



وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الأحد، آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَّقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.



وبموجب الآليَّة، سيتمُّ تخصيص نحو 16 مليون دينار لمدَّة ستَّة أشهر عن الفترة من بداية شهر تمُّوز/يوليو الحالي وحتى نهاية العام؛ بنحو 2.66 مليون دينار شهريا لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنيَّة، والبالغ عددها قرابة 216 ألف أُسرة، على أن يبدأ الصَّرف اعتباراً من شهر آب/أغسطسوبين الصوالحة أن الصندوق أوجد آلية لصرف هذه المبالغ، ليكون نصيب الأسرة المكونة من فرد أو فردين 8 دنانير، والمكونة من 3 إلى 4 أفراد 11 دينارا، والأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر 14 دينارا.



وخصصت الحكومة أيضا، نحو 4 ملايين دينار لدعم الطَّلبة الجامعيين غير المقتدرين، والبالغ عددهم قرابة 74 ألف طالب وطالبة، و5 ملايين دينار لدعم تشغيل خطوط قطاع النَّقل العام.