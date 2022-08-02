انت الان تتابع خبر انخفاض تخليص سيارات الهايبرد والبنزين وارتفاع الكهرباء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، الثلاثاء، احصائيات كشفت عن التخليص على 28,819 مركبة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022.



ووفق الاحصائيات، فقد تم التخليص على 8900 مركبة بنزين منذ بداية العام الجاري، و5494 مركبة ذات محرك ديزل، و5777 مركبة هجينة “هايبرد”، بالإضافة إلى التخليص على 8648 مركبة كهربائية، حتى نهاية تموز الماضي.



** التخليص على المركبات الكهربائية



وفي السياق، وصل التخليص على المركبات الكهربائية في شهر تمز الماضي إلى 1594 مركبة كهربائية، بارتفاع 414% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، والذي كان التخليص فيه على 385 مركبة فقط .



ومقارنة مع العام الماضي، ارتفع التخليص على المركبات الكهربائية خلال 7 أشهر من العام الجاري لـ 8648 مركبة، بنسبة 323% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، والتي تم التخليص خلالها على 2,670 مركبة.ومقارنة مع شهر حزيران الماضي، فقد انخفض التخليص على المركبات الكهربائية خلال شهر تموز لـ 1594 سيارة، مقارنة بـ 1789 مركبة تم التخليص عليها في شهر حزيران الماضي من العام الجاري.



هيئة مستثمري المناطق الحرة قالت في تصريح لـ “هلا أخبار”، إن الطلب على المركبات الكهربائية شهد ارتفاعاً واضحاً منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تموز.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل تراجع التخليص على البنزين والديزل والهايبرد، نتيجة التوجه نحو استخدام مركبات الكهرباء، لكونها اقتصادية من حيث التوفير الكبير للطاقة المستهلكة أثناء الاستخدام، وقدرتها على المسير لمدد طويلة.** انخفاض في التخليص على مركبات الهايبرد والبنزين والديزل



ودفع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المملكة منذ بداية العام الجاري، إلى انخفاض في التخليص على مركبات الهايبرد والبنزين والديزل، حتى نهاية تموز الماضي.



ووفق الإحصائيات، فقد تم التخليص على 8900 مركبة بنزين حتى نهاية تموز الماضي، مقارنة بـ 10,658 مركبة بنزين دخلت السوق الأردني في الفترة ذاتها من العام الماضي.



كما انخفض التخليص على الهايبرد من 5777 مركبة هجينة في أول 7 أشهر من العام الحالي، مقارنة بـ 10,028 مركبة في ذات الفترة من العام الماضي.



** تصدير المركبات



وتشير الإحصائيات إلى إعادة تصدير 22718 مركبة، من المنطقة الحرة الزرقاء، خلال 7 أشهر في 2022، مقارنة مع 27,309 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2021.



ووفق الهيئة، فإن السوق العراقية تشكل المستورد الأكبر للمركبات من الأردن تليها السوق السعودية.