نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤولون أمريكيون: مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:11 مساءً - العربية دوت نت – كشف مسؤولون أمريكيون مقتل زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان أيمن الظواهري بغارة أمريكية.

وأكد مسؤول أمريكي لوكالة أنه من المعتقد أن الظواهري لقى حتفه في ضربة جوية شنتها المخابرات الأمريكية في أفغانستان في مطلع الأسبوع.

في حين أعلن مسؤول أمريكي رفيع في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة نفذت عملية “ناجحة” ضد “هدف هام لتنظيم القاعدة” في أفغانستان.

كما قال المسؤول إنه “خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الارهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان”.

عملية ناجحة

فيما أشار إلى أن “العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين”، وفق وكالة “فرانس برس”.

في موازاة ذلك، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان في مطلع الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة وقعت في كابل يوم الأحد. ولم يذكرا تفاصيل عن الهدف أو ما إذا كان هناك ضحايا.

وامتنعت وكالة المخابرات الأمريكية عن التعليق.

وكان البيت الأبيض أعلن، الاثنين، أن الرئيس، جو بايدن، سيلقي كلمة الليلة يعلن فيها تفاصيل عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب.

طالبان تدين

من جهتها، دانت حركة طالبان الغارة الجوية التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقالت إن الغارة الأمريكية نفذتها طائرة بدون طيار على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابل.

كذلك اعتبرت الغارة انتهاكا لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة. وقالت إن العملية تتعارض مع مصالح أمريكا في أفغانستان.

أنباء وفاته

يذكر أن الظواهري تولى قيادة القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 على يد القوات الأميركية خلال غارة ليلية جريئة في عمق باكستان، حيث كان يختبئ.

وفي نوفمبر 2020، انتشرت أنباء عن وفاته بعد صراع مع المرض، حيث تحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بـالربو، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها في فيديو ينشره التنظيم بعد تلك الأنباء.