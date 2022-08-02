انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس.. “شوف بكام في السنة الجديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، استقراره مقابل الجنيه المصري، مع بداية عام هجري جديد، في ظل هدوء التعامل في شركات الصرافة والبنوك، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك المركزي المصري عند 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك المركزي

سجل نحو 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB

سجل نحو 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

سجل نحو 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل نحو 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.