انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم امام الجنيه الثلاثاء 2 أغسطس.. شوف الأمريكي بكام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري الثلاثاء 2 أغسطس 2022، استقراره لليوم الثاني على التوالي، بعد آخر ارتفاع له بقيمة قرشين، ليصل إلى 18.91 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم

دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022:

سعر الدولار اليوم

البنك المركزي

سجل نحو 18.91 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري

18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك مصر:

18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:

18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع