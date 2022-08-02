انت الان تتابع خبر أسعار اليورو اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 2 أغسطس.. “طالع نازل” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، استقراره، مع بداية التداول الصباحي في البنوك وشركات الصرافة، حيث شهد حسب مواقع وتحديثات شركات الصرافة والبنوك المصرية إلكترونيًا تباين كبير، كما استقر في البنك المركزي، ليسجل نحو 19.35 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم في مصر

البنك المركزي

سجل نحو 19.35 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

سجل نحو 19.32 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل نحو 19.32 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل نحو 19.36 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.