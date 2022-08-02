انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 2 أغسطس.. “الاسترليني ركب الصاروخ”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، الثلاثاء 2 أغسطس 2022، استقرار نسبي في غالبية العملات، وارتفع سعر الصرف في اليورو أمام الجنيه، وأيضًا زاد سعر صرف الجنيه الاسترليني، فيما استقر سعر الدولار والريال السعودي.

أسعار العملات اليوم

دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي:

سعر الدولار اليوم

سجل نحو 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل نحو 19.32 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل نحو 23.05 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل نحو 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل نحو 59.40 جنيه للشراء، و61.92 جنيه للبيع.