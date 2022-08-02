انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 أغسطس.. عيار 21 انخفض 40 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، استقرار كبير، وانخفاض في سعر الأعيرة الذهبية، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم لدى محال الصاغة المصرية، متأثرة بما يحدث في الأسواق العالمية، وفي ظل تذبذب سعر جرام الذهب بشكل يومي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل الذهب عيار 24 نحو 1177 جنيهًا

سجل الذهب عيار 21 نحو 965 جنيهًا بانخفاض 40 جنيهًا.

سجل الذهب عيار 18 نحو 877 جنيهًا

سجل الذهب عيار 14 نحو 665 جنيهًا

سجل الجنيه الذهب نحو 8057 جنيهًا