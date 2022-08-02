انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 2 أغسطس.. “فرحة كبيرة الطبق تراجع 18 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، إلى مستوى جيد مقارنة بالأسابيع الماضية، ليصل معدل الانخفاض إلى أكثر من 20 جنيهًا في الكيلو الواحد خاصة في البيض الأبيض، في ظل مساعدة الدولة المواطنين وتوفير كراتين من البيض عبر منافذ وزارة الزراعة، ليعود البيض إلى الاستقرار اليوم.أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022:

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سجل سعر البيض البلدي 58 جنيها في البورصة، بتراجع 18 جنيهًا على الأقل.

سجل سعر البيض البلدي 62 جنيهًا.

سجل سعر البيض الأحمر 62 جنيهًا في البورصة

سجل البيض الأحمر لدى التجار65 جنيها.

لينخفض 15 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض 59 جنيهًا في المحال.