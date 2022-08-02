انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2 أغسطس.. “الحديد والأسمنت عاملين عظمة” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، استقرار كبيرًا مع بداية اليوم، حيث ثبتت أسعار الحديد والأسمنت على أسعار أمس، بعد الارتفاع الذي حدث، ليستقر اليوم، كما استقر سعر متر الزلط، وسعر متر الرمل اليوم مع ثاني أيام أغسطس.

أسعار مواد البناء اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم:

أسعار مواد البناء للمستهلك

سجل سعر طن الحديد الاستثماري: 17300 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد عز: 18080 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي: 1415 جنيهًا.

سعر متر الزلط

سجل متر الزلط 205 جنيهات.

سعر متر الرمل

سعر متر الرمل عن 90 جنيها دون تغيير.

سعر متر الخرسانة

سجل سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة 985 جنيهًا.

سعر متر الطوب

– سعر الطوب الأسمنتي المصمت (ألف طوبة 6*12*25) 1,165 جنيه.