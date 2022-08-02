انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 2 أغسطس.. “البلطي انخفض 10 جنيهات” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022، استقرارا كبيرا و في أول تعاملات اليوم الصباحية في مزاد العبور، وانخفض سعر السمك البلطي 10 جنيهات في الكيلو الواحد، وتباينت غالبية الأصناف مثل الجمبري والمكرونة والبوري وأيضًا القراميط، وسط تزاحم من المواطنين على الشراء

أسعار الأسماك اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية ضمن خدماته اليومية لقرائه، أخر تحديث في أسعار الأسماك اليوم والجمبري في الأسواق المصرية، على النحو التالي:

أسعار الأسماك اليوم في السوق

البلطي سجل من 20 إلى 24 جنيهًا بانخفاض 10 جنيهات.

البلطي مقاس 2 سعر 27 إلى 34 جنيها.

سعر الجمبري الجامبو مقاس 2 بين 150 إلى 250 جنيها.

الجمبري مقاس 2 مجمد بلغ 80 إلى 175 جنيها.

سمك موسى 85 إلى 140 جنيها.

قراميط 10 إلى 25 جنيها.

البوري يبدأ من 50 جنيهًا حتى 70 جنيها.

المكرونة السويسى 55 إلى 70 جنيها.

الثعابين 50 إلى 200 جنيه.

الكابوريا 35 إلى 135 جنيها.

البياض الأملس سجل50 إلى 80 جنيها.