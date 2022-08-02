انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 أغسطس..”هتاكل مانجة براحتك” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 أغسطس، استقرار في غالبية الأصناف، حيث استقرت بعض أنواع الخضار مثل الطماطم البلدي والخيار، والبطاطس والقتة والفلفل بجميع أنواعه، وفي الوقت نسه تباينت ألأسعار الفواكه على رأسها المانجو التي وصل سعرها إلى 10 جنيهات للحجم الصغير.

أسعار الخضار والفاكهة

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار والفاكهة تشهد مفاجأة في الأسواق اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022:

أسعار الخضار اليوم

– سجل الثوم الأحمر البلدي بـ 20 جنيهًا.

– سجلت البامية بـ 30 جنيهًا.

– سجلت الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 10 جنيهات.

– سجلت البطاطس من 5 إلى 8 جنيهات.

– سجل الجزر 8 جنيهات.

– سجل البصل ـ 5 جنيهات.

سجلت الطماطم 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

– سجل الخيار بـ 8 جنيهات.

– سجلت البطاطا 7 جنيهات.

– سجل الفلفل الحار 8 جنيهات.

– سجلت الملوخية الخضراء 10 جنيهات.

– سجلت الفاصوليا الخضراء 20 جنيهًا.

– سجلت الكوسة 12 جنيهًا.

– سجل الليمون من 30 إلى 40 جنيهًا.

– سجلت الباذنجان الرومي بـ 5 جنيهات.

– سجلت الفلفل الألوان 30 جنيهًا.

– سجل الكرنب الأبيض 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

سجلت المانجو البلدي 15 جنيها

سجلت المانجو العويسي بـ 25 جنيهًا.

سجلت المانجو العويسي 30 جنيها

– سجل كيلو المانجو الصديقة بـ 25 جنيهًا.

– سجلت المانجو الزبدية بـ 25 جنيهًا.

– سجل التفاح السكري الأحمر بـ 35 جنيهًا.

– سجل الموز من 12 إلى 15 جنيهًا.

– سجل البطيخ الجيزاوي بـ 7 جنيهات.

– سجل تين برشومي بـ25 جنيهًا.

– سجلت الكيوي بـ 50 جنيهًا.

– سجل العنب الأصفر بـ12 جنيهًا.

– سجل العنب الأسود بـ 15 جنيهًا.

– سجل البرقوق الأحمر بـ 30 جنيهًا.

سجل التفاح البلدي بـ 15 جنيهًا

– سجل الأفوكادو بـ 70 جنيهًا.

– سجل الكنتالوب بـ 8 جنيهات.