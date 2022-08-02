الذهب يسجل أعلى مستوى في حوالي شهر مع تراجع الدولار

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 11:06 صباحاً - – ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في حوالي شهر يوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.30% إلى 1770.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1774.95 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% لتسجل عند التسوية 1774.95 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي “ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب”.

وصعد الذهب 2.2% الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ مارس، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب أيضا بعض الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة مؤخرا، بما في ذلك انكماش غير متوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.

وسيحظى تقرير الوظائف الأمريكية الشهري الذي سيصدر يوم الجمعة بمراقبة وثيقة بحثا عن تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 20.30 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9% إلى 904.97 دولار. وقفز البلاديوم 3% إلى 2192.30 دولار.