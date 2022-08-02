انت الان تتابع خبر عاجل.. حساب بنكي مجاناً للشباب في كل البنوك.. فقط بصورة البطاقة اعرفوا التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت البنوك العاملة في مصر بدءاً من اليوم الإثنين 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2022، بفتح حساب بنكي لكل العملاء الجدد بشكل مجاناً بدون احتساب أي رسوم إدارية أو حد ادني للرصيد ويكون هذا بصورة البطاقة فقط وبدون أي مستند خاص بالدخل، وذلك جاء للإحتفال باليوم العالمي للشباب.

حساب بنكي مجاناً للشباب في كل البنوك بصورة البطاقة فقط

وحرص البنك المركزي المصري على رصد الكثير من الأنشطة المقترحة، وهي من الممكن تنفيذها أثناء مناسبات الشمول المالي، وتسمح كل البنوك بفتح حساب بنكي “توفير”، بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدني لفتح الحساب الخاص بالعملاء الجدد.

وتوفر البنوك أنواع متنوعة من الحساب البنكي “التوفير” ومنها “الحساب العادي ويشترط ألا يقل عمر العميل عن 21 عاماً، وحساب للشباب من سن 16 عامًا، وتستخدمه أغلب البنوك حالياً مع سماح المركزي لمن صدرت لهم بطاقة رقم قومي بفتح حسابات مصرفية في حدود معاملات محددة”.

حساب بنكي وبطاقة ائتمانية مجاناً اليوم في البنوك

وعن طريق الحصول على حساب بنكي مجاناً يحصل الشاب على بطاقة الخصم المباشر بشكل مجاني، ويكون بدون مصاريف للتعامل بالسحب والإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلي، والاستفادة بشكل مستمر من الخدمات الإلكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول، الإنترنت البنكي، ويساهم هذا في توسيع القاعدة المصرفية وترسيخ الثقافة المصرفية وميكنة جميع المدفوعات.