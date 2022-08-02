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نعرض لكم الان تفاصيل خبر موديز: استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - – قالت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين إن استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا.
وأضافت أن النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا بين الدول الأكثر انكشافا على وقف إمدادات الغاز الروسي.
وقالت موديز إن التأثير الائتماني لوقف جزئي أو كلي لإمدادات الغاز الروسي في أوروبا سيكون متباينا من قطاع إلى آخر.
وأضافت أن توقعاتها الأساسية المعدلة لمنطقة أوروبا لا تشمل وقفا كاملا لإمدادات الغاز من روسيا.
وتقول موديز إنها تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو سينمو 2.2% في 2022 و0.9% في 2023، انخفاضا من تقديراتها في مايو البالغة 2.5% و2.3% على الترتيب.
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