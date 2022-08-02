احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى في 37…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 أغسطس 2022 01:08 صباحاً - – أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985.

والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل هي الأصغر منذ نهاية أبريل.

وفي مارس الماضي، حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لسحب مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر من الاحتياطي البترولي للتصدي لزيادات في أسعار الوقود ساهمت في صعود حاد للتضخم.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة منخفضة حوالي 40 سنتا للجالون عن المستويات التي كان يمكن أن تصل إليها لو لم تحدث مبيعات الخام من الاحتياطي البترولي.

ومنذ مايو، بلغ متوسط السحوبات من الاحتياطي البترولي 880 ألف برميل يوميا. ويباع الخام إلى شركات نفط معتمدة عبر مزايدات على الإنترنت.