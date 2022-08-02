انت الان تتابع خبر الربط الكهربائي لدول الخليج يحقق وفورات 3 مليارات دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، إن الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حقق وفورات اقتصادية لدول المجلس قاربت قيمتها 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل للمشروع عام 2009.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية في الدوحة اليوم الاثنين، بين صندوق قطر للتنمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تهدف لتطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي وربطها بشبكة جنوب العراق.

وذكر بيان لصندوق قطر للتنمية، أن هذه الاتفاقية، تأتي بهدف المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وسد الحاجة لها، وتحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية في منطقة جنوب العراق، من خلال إنشاء محطة تحويل جديدة بطاقة 400 كيلو فولت من محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط إلى محطة تحويل كهرباء الفاو بجنوب العراق، ما سيمكن من نقل الكهرباء من دول مجلس التعاون الخليجي إلى العراق.