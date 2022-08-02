انت الان تتابع خبر الاردن : ارتفاع الفاتورة النفطية لـ 1.4 مليار دينار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 68.1 بالمئة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي (2022).

وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 1.392 مليار دينار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة نحو 828 مليون دينار. وتصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى 457 مليون دينار، مقابل 304 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاها النفط الخام "بترول" بنحو 329 مليون دينار، مقابل 261 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغت مستوردات المملكة من الديزل "سولار" حوالي 309 ملايين دينار، ومن ثم أرواح النفط "بنزين" 275 مليون دينار، والكاز نحو 9 ملايين دينار، وزيوت التشحيم حوالي 13 مليون دينار.