انت الان تتابع خبر. %31.7 ارتفاع العجز التجاري في 5 أشهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع العجز التجاري في الاردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 31.7 بالمئة، ليبلغ 4.150 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 3.150 مليار دينار.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاثنين، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 41.2 بالمئة، لتبلغ 3.362 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 2.381 مليار دينار. كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال نفس الفترة من العام الحالي، بنسبة 43.4 بالمئة، أي ما مقداره 3.073 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 2.143 مليار دينار. ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره نحو 289 مليون دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، بارتفاع نسبته 21.2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة حوالي 237 مليون دينار. أما المستوردات، فقد ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، بنسبة 35.8 بالمئة، لتبلغ قيمتها 7.513 مليار دينار، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 5.532 مليار دينار. وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 43.1 بالمئة في الخمسة أشهر الأولى من هذا العام، في حين بلغت نسبة التغطية 44.8 بالمئة، بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للمملكة 589.8 مليون دينار خلال شهر أيار من العام الحالي، مقابل 511.7 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 15.3 بالمئة.