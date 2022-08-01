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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يكلف وزارة المالية بوضع تصور لفض التشابكات المالية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 08:06 مساءً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة موقف خطوات فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بذلت ولا تزال تبذل جهودا واسعة في هذا الملف، لاستكمال خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية؛ حتى تستطيع الوزارات الوفاء بالتزاماتها المختلفة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع موقف المديونيات بين الوزارات المعنية، مع الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة وزارة المالية، لإجراء التسويات المطلوبة لهذه المديونيات، عن طريق مقاصات، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات بين الجهات المختلفة، وكلف رئيس الوزراء وزارة المالية بوضع تصور بهذا الشأن.
شارك في الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
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