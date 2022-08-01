انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 1 أغسطس 2022: مفيش أي جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 1 أغسطس 2022 حالة من الاستقرار في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث سجلت تراجعا مع بداية الشهر الماضي تراوح بين 500 و550 جنيها للطن

أسعار مواد البناء اليوم الأثنين 1 يوليو 2022:

1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17595 جنيها للطن.

2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18.170 جنيه للطن تسليم أرض مصنع

3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 18.070 جنيه للطن.

4- وصل سعر طن حديد العتال إلي 17.800 جنيه للطن.

5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1178 جنيها للطن

6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.

7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.

8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن