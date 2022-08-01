انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأثنين 1 أغسطس 2022: استقرار نسبي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأثنين 1 أغسطس من عام 2022 حالة من الاستقرار النسبي في سوق العبور الذي يوجد فيه العديد من الأنواع المختلفة، حيث لم تخلف عن أسعار أمس السبت بشكل كبير.

1- وصل سعر كيلو السمك البلطي إلي 35 جنيها.

2- وصل سعر كيلو السمك الفيليه إلي 30 جنيها.

3- وصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلي 76 جنيهاً.

4- وصل سعر كيلو السمك السبيط والكاليماري إلي 120 جنيهاً.

5- وصل سعر كيلو السمك الكابوريا إلي 130 جنيها.6- وتشير التوقعات أن تعاود أسعار الأسماك إلي الارتفاع مرة اخري في أول ال أسبوع الحالي.

6- وصل سعر كيلو السمك الجمبري إلي 255 جنيها.

7- وصل سعر كيلو السمك البوري إلي 140 جنيها .