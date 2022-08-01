أي صاغة: إجراءات استباقية ترفع جرام الذهب 20 جنيها وعيار 21…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 07:09 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قفزت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1774 دولارًا، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حد من مكاسب الذهب، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة،

وارتفع الذهب بنسبة 2.3% الأسبوع الماضي، محققًا أفضل أداء له منذ مارس الماضي، وذلك بعد تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، باتباع سياسات أقل تشددًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «أي صاغة» الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات، عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1040 جنيهًا، كما شهدت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق العالمية.

أضاف، أن السوق المحلي اتخذ إجراءات استباقية برفع الأسعار، في ظل توقعات بتعويم جديد للجنيه، بعد رفع أسعار الفائدة، ومطالبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، حيث ارتفع الدولار أمام الجنيه ملامسًا 19 جنيهًا في تعاملات أمس.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1189 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 892 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 694 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8320 جنيهًا.