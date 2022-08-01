انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأثنين 1 أغسطس 2022: مكملة نزول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار اللحوم كانت من الكلمات الأكثر تدولاً اليوم الأثنين 1 أغسطس 2022 ، حيث يسعى الكثير من المواطنين معرفة أسعار اللحوم اليوم خاصة بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية بسبب تزايد الإقبال على شرائها،

وشهدت أسعار اللحوم اليوم حالة من الانخفاض في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الأثنين 1 أغسطس 2022:

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز166.75 جنيه، بتراجع 2.48 جنيه

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي 160 جنيها.

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 150 جنيها.

4- سعر كيلو اللحمة الضأن 162.58 جنيه بتراجع 2.64 جنيه

5- سعر كيلو

7- سعر كيلو اللحمة البتلو 160 جنيها، بتراجع 3.29 جنيه

8- سعر كيلو الكبدة 180 جنيها.

اللحمة المفرومة 200 جنيها

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 195 جنيها