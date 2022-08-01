نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط تبحث مع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي فرص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 06:11 مساءً - التقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم العلاقات المشتركة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية، لمناقشة فرص التعاون المشترك مع شركاء التنمية، واستعراض الصندوق لأنشطته وخطة العمل المستقبلية في ضوء رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية، بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

ولفتت المشاط إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تبلغ 26 مليار دولار لتنفيذ 372 مشروعًا، وهي محفظة ضخمة تعكس تميز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، وجزء منها موجه للقطاع الخاص سواء على شكل استثمارات أو خطوط ائتمان للبنوك التجارية أو تمويلات تنموية، إضافة إلى الدعم الفني والمنح الموجهة لبناء القدرات وإعداد الدراسات.

كما تحدثت الوزيرة عن هيكلة حوكمة التمويلات التنموية وصياغة المشروعات من قبل الوزارات المعنية، ثم دخولها في مرحلة المفاوضات والعرض على الجهات المعنية في الدولة، مؤكدة أن قرار الحصول على التمويل التنموي لا تنفرد به جهة في الدولة لكنه يخضع لعملية مؤسسية وحوكمة واضحة.

وناقشت المشاط مع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إمكانية تنظيم منصة تعاون تنسيقي مشترك لشرح الدور الذي يقوم به الصندوق لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز فرص الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها بما يزيد قاعدة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى تدشين الوزارة لمنصة التعاون التنسيقي المشترك، عام 2020، وتهدف لخلق تكامل بين جهود شركاء التنمية، من خلال التفاعل مع الجهات الوطنية المختلفة وعرض الدور الذي يقوم به كل قطاع والفرص التنموية المتاحة لخلق شراكات بناءة بين الجانبين.

وأوضحت المشاط أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تستهدف الترويج لما تقوم به من إجراءات وإصلاحات هيكلية واقتصادية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، لإبقاء شركاء التنمية على اطلاع مستمر بما تقوم به الدولة من إصلاحات.

وأكدت أنه في ضوء الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز المناقشات مع شركاء التنمية من خلال برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما قد يمثل فرصة للتعاون بين شركاء التنمية والصندوق في ظل سعيه للشراكة في عدد من المشروعات الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر.

الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية تتضمن محاور مخصصة لتمكين القطاع الخاص وتمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر

ونوهت بأن الوزارة لديها شراكات واستراتيجيات مع كل شريك تنموي على حدة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات الوطنية وتعكس أولويات وخطط الدولة، موضحة أنه في ظل جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمكين القطاع الخاص، فإن كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها تتضمن محاور خاصة متعلقة بالتحول الأخضر وتمويل المناخ وتعزيز القطاع الخاص في التنمية.

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي: نعمل على دعم خطة الدولة لتعظيم العائد على الأصول وزيادة قاعدة القطاع الخاص في التنمية

من جهته قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق منفتح على الشراكات التي تعزز توجه الدولة نحو زيادة القطاع الخاص في جهود التنمية، لاسيما عقب إطلاق وثيقة سياسات ملكية الدولة، لافتًا إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية ستمثل فرصة لعرض نموذج عمل صندوق مصر السيادي ومستهدفاته ومناقشة فرص الشراكات والعمل المشترك مع المؤسسات الدولية.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن زيادة قاعدة القطاع الخاص في جهود التنمية تعد أولوية للدولة المصرية، وهو ما يعمل عليه الصندوق السيادي بالفعل، من خلال تحفيز الشراكات مع كافة الأطراف والمؤسسات، بما يعظم العائد من الأصول المملوكة للدولة.