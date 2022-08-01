إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع 2% في يوليو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 04:08 مساءً - العربية نت _ ذكرت صحيفة كوميرسانت اليومية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة، أن روسيا زادت إنتاجها اليومي من النفط ومكثفات الغاز في يوليو بنسبة 2%، مقارنة بالشهر السابق إلى 1.468 مليون طن.

كان إنتاج روسيا من النفط قد ارتفع بنحو 5% في يونيو إلى 1.46 مليون طن يوميا، أو ما يعادل 10.7 مليون برميل يوميا.

وكانت وثيقة لمجموعة أوبك+ اطلعت عليها وتنقل عن مصادر ثانوية، أظهرت ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو من 9.159 مليون في أبريل.