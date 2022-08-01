مال وأعمال

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع 2% في يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع 2% في يوليو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 04:08 مساءً - العربية نت _ ذكرت صحيفة كوميرسانت اليومية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة، أن روسيا زادت إنتاجها اليومي من النفط ومكثفات الغاز في يوليو بنسبة 2%، مقارنة بالشهر السابق إلى 1.468 مليون طن.

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كان إنتاج روسيا من النفط قد ارتفع بنحو 5% في يونيو إلى 1.46 مليون طن يوميا، أو ما يعادل 10.7 مليون برميل يوميا.

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وكانت وثيقة لمجموعة أوبك+ اطلعت عليها وتنقل عن مصادر ثانوية، أظهرت ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو من 9.159 مليون في أبريل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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