الغيص: وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 02:09 مساءً - – قال الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقابلة حصرية نشرتها صحيفة الراي الكويتية يوم الأحد إن وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق.

وأضاف أن منظمة أوبك ليست في منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها” لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية”.