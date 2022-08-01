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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الغيص: وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 02:09 مساءً - – قال الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقابلة حصرية نشرتها صحيفة الراي الكويتية يوم الأحد إن وجود روسيا في تحالف أوبك+ أساسي لنجاح الاتفاق.
وأضاف أن منظمة أوبك ليست في منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها” لاعب كبير ورئيسي ومؤثر بشكل كبير في خارطة الطاقة العالمية”.
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