نعرض لكم الان تفاصيل خبر البريد توقع اتفاقية تعاون مع أكسا لإنشاء شركة للتأمين متناهي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أغسطس 2022 02:09 مساءً - دينا مجدي – وقعت هيئة البريد المصري وذراعها الاستثماري، شركة البريد للاستثمار، اتفاقية تعاون مع شركة أكسا للتأمين مصر؛ لإنشاء شركة للتأمين متناهي الصغر.

وقال أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين مصر، إنها تهدف من خلال هذه الشراكة تعزيز توجهات الشركة لتطوير أنشطتها وتقديم “أفضل الحلول التأمينية المبتكرة في مصر” مستهدفين الوصول إلى قطاع محدودي الدخل، بما يتماشى مع استراتيجية التوسع والنمو في الأنشطة والخدمات.

ومن جانبها، أكدت هديل عبد القادر، رئيس قسم العملاء الناشئين لشركة أكسا، أهمية التأمين متناهي الصغر للوصول لمختلف شرائح المجتمع وأهميته كأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت إن أكسا للتأمين تستهدف الوصول إلى مليون عميل حتى نهاية عام 2022، وإنها تعمل وفقا لاستراتيجية توسعية لخدمة العملاء وزيادة أعدادهم من خلال تطوير “حلول مبتكرة”، والشراكات المتخصصة أو المنتجات والخدمات أو قنوات التوزيع.

وبدوره، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن الاتفاق سيسهم بشكل كبير في وصول المنتجات التأمينية إلي الفئات ذات الدخل المحدود ممن لا يستهدفهم القطاع المالي، وسيقدم حزمة متنوعة من الخدمات التأمينية ذات القيمة المضافة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات المالية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح فاروق أنه بموجب الاتفاق، سيتم إعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء شركة تأمين متناهي الصغر؛ بهدف تطوير حلول تأمينية للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية من القطاع المالي الرسمي خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة وصغار المزارعين والعاملين من ذوي الدخل المحدود وغيرهم.

وأشار إلى أن الشركة المستهدف تأسيسها ستبدأ عملها فور إصدار قانون التأمين متناهي الصغر.

وقال خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي، إن الاتفاق مع شركة أكسا للتأمين يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة نحو استحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الشركة المستهدف تأسيسها ستوفر حلولا تأمينية “متميزة” في أوجه التأمين المختلفة سواء التأمين على الحياة أو الممتلكات أو التأمين الطبي؛ بما يمكنها من تطوير حلول تأمينية متكاملة ومتنوعة لحماية الفئة المستهدفة من الصدمات الاقتصادية.

وقال أحمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، إن هذه الشركة ستكون الأولى من نوعها في السوق المصرية، إذ وإنها ستوفر قيمة مضافة كبيرة في مجال التأمين من خلال تطوير الحلول التأمينية للفئات غير المشمولة بالخدمات المالية من القطاع المالي الرسمي، بما يسهم في تنفيذ رؤية الشركة الخاصة بالمساهمة في تحقيق الشمول المالي.

وشركة أكسا العالمية تأسست عام 1816 متخصصة في مجال التأمين وإدارة الأصول، وتتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء تتمثل في 95 مليون عميل في 50 دولة، وبدأت أكسا عملها في مصر قب 7 سنوات.

والبريد للاستثمار شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981، وتعد الذراع الاستثماري للبريد المصري، وتسعي إلي “تعزيز ربحيتها من خلال قيادة مشاريع التنمية الاستراتيجية والتحول الرقمي من خلال استهداف الاستثمارات المناسبة مع الحفاظ على الشفافية والالتزام بالحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية”.