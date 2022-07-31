مال وأعمال

طيارو لوفتهانزا يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر طيارو لوفتهانزا يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 11:05 مساءً - وكالات – أيّد معظم الطيارين العاملين في شركة “لوفتهانزا” الألمانية، كبرى شركات الطيران الأوروبية، تنفيذ إضراب للمطالبة بزيادة أجور، وفق ما أعلنته النقابة المعنية يوم الأحد.

predco_adv_2021

واعتبر اتحاد “قمرة القيادة” في بيان أن “هذا مؤشر لا يمكن تجاهله”.

Edita2021

وأضاف أن خطر وقف تشغيل طائرات “لوفتهانزا” ازداد، لكن نتيجة المشاورات “لا تعني بشكل تلقائي بأنه سيتم تنفيذ إضراب”.

وذكرت النقابة أنها ستعيد فورا إطلاق المفاوضات المتعثرة حاليا مع الإدارة “مع دعم أكبر” من أعضائها.

HapiSalonWhite

وتوظف “لوفتهانزا” حوالى 5500 طيار في عملياتها المرتبطة بنقل الركاب والشحن. ويعد اتحاد “قمرة القيادة” النقابة الوحيدة الممثلة لهم.

وصوّت 97.6% من الطيارين لصالح إضراب الطيارين العاملين في خدمة الركاب و99.3 بالنسبة للعاملين في خدمة الشحن.

وبلغت نسبة المشاركة حوالى 95% من أعضاء النقابة.

ويطالب الطيارون بزيادة رواتبهم بنسبة 5.5% هذا العام، يتبعه تعديل تلقائي يتماشى مع التضخم.

كما تطالب النقابة بضمان بشأن حجم أسطول “لوفتهانزا” من أجل تأمين وظائف الطيارين.

وتلوح مخاطر الإضرابات في وقت تخوض “لوفتهانزا” نزاعا مع أفراد الطاقم الأرضي الذين شاركوا في إضراب استمر 24 ساعة في 27 يوليو، ما أحدث اضطرابات كبيرة في حركة الطيران في ألمانيا.

وتطالب نقابة الطواقم الأرضية “فيردي” برفع الأجور بنسبة 9.5%. ورفضت الإدارة المطالب حتى الآن.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طيارو لوفتهانزا يهددون بالإضراب للمطالبة برفع أجورهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا