متوسط ​​أسعار الغاز في أوروبا يقفز 50% خلال يوليو مع نقص…

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 09:11 مساءً - روسيا اليوم _ أظهرت حسابات وكالة “نوفوستي” استنادا على بيانات بورصة لندن ICE، أن متوسط ​​أسعار الغاز في التسوية الشهرية بالبورصة الأوروبية قفز بنحو 50 في المائة.

وتدل المعطيات المتوفرة على أن ​​أسعار الغاز ارتفعت من 1180 دولارا لكل ألف متر مكعب الشهر الماضي إلى حوالي 1805 دولارات هذا الشهر.

ويقول الخبراء الذين قابلتهم الوكالة، إن التوتر المستمر مع الإمدادات من روسيا لا يزال يضغط على سوق المنطقة.

وتم في يوليو تداول عقود الغاز الآجلة وفقا لمؤشر مركز TTF (للتسليم في أغسطس وسبتمبر) في حدود 1530-2385 دولارا لكل ألف متر مكعب، بينما كانت في عام 2021 أقل من 500 دولار في نفس الشهر.

وفي حديث له مع الوكالة قال الخبير ألكسندر أميراجيان، رئيس قسم “اقتصاد قطاعات الطاقة والوقود” بصندوق “مركز البحوث الاستراتيجية”: “مستوى السعر الحالي ناتج عن مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض الإمدادات من روسيا وعدم اليقين بشأن احتمالات تعافيها”.

وبحسب قوله فقد أثر الطقس الحار في أوروبا أيضا على ارتفاع أسعار الغاز .

وأشار الخبير إلى أن من الأسباب المساهمة في ذلك أيضا، يمكن ذكر انخفاض توليد الطاقة من مصادر بديلة.