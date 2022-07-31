اقتصاد السعودية ينمو 11.8% في الربع الثاني من 2022

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 06:11 مساءً - أكدت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية ، صباح اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

وقالت الهيئة في تقرير لها ، إن هذا النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودية يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.