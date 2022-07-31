أنشطة المصانع في الصين تنخفض خلال يوليو بسبب إغلاقات كورونا

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 05:05 مساءً - _ أظهر مسح رسمي ، صباح اليوم الأحد، أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو، بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو، انخفاضًا من 50.2 في يونيو.

وتوقع محللون خلال استطلاع رأي آراءهم تحسنًا طفيفًا إلى 50.4، وهو تحسن هامشي لكنه لا يزال أعلى من علامة 50 نقطة التي تفصل الانكماش عن النمو على أساس شهري.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي في يوليو إلى 53.8 من 54.7 في يونيو، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، والذي يتضمن كلا من النشاط الصناعي والخدمي، إلى 52.5 من 54.1.

يذكر أن الاقتصاد الصيني كاد أن ينكمش في الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق، ليؤكد كبار القادة مؤخرًا إلى أن السياسة الصارمة الرامية إلى عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا ستظل تمثل أولوية قصوى.