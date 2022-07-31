مال وأعمال

أنشطة المصانع في الصين تنخفض خلال يوليو بسبب إغلاقات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أنشطة المصانع في الصين تنخفض خلال يوليو بسبب إغلاقات كورونا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 05:05 مساءً - _ أظهر مسح رسمي ، صباح اليوم الأحد، أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو، بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق، حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات.

predco_adv_2021

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي استقر عند 49 في يوليو، انخفاضًا من 50.2 في يونيو.

Edita2021

وتوقع محللون خلال استطلاع رأي آراءهم تحسنًا طفيفًا إلى 50.4، وهو تحسن هامشي لكنه لا يزال أعلى من علامة 50 نقطة التي تفصل الانكماش عن النمو على أساس شهري.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي في يوليو إلى 53.8 من 54.7 في يونيو، وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب، والذي يتضمن كلا من النشاط الصناعي والخدمي، إلى 52.5 من 54.1.

HapiSalonWhite

يذكر أن الاقتصاد الصيني كاد أن ينكمش في الربع الثاني وسط عمليات إغلاق واسعة النطاق، ليؤكد كبار القادة مؤخرًا إلى أن السياسة الصارمة الرامية إلى عدم ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا ستظل تمثل أولوية قصوى.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنشطة المصانع في الصين تنخفض خلال يوليو بسبب إغلاقات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا