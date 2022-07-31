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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تعزي الإمارات والولايات المتحدة في ضحايا السيول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 05:05 مساءً - دوت الخليج – أعربت مصر عن تعازيها إلى الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها البلدين.
وتقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا السيول التي اجتاحت عدد من الإمارات خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات فضلاً عما خلفته من أضرار مادية في المرافق العامة والممتلكات.
وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن تضامنها مع الإمارات في مواجهة آثار تلك السيول، مؤكدة قدرة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة على تجاوز هذا المُصاب.
كما تقدمت القاهرة بخالص التعازي وصادق المواساة للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الفيضانات التي ضربت شرق ولاية كنتاكي، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين الأمريكيين.
وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين كافة، مؤكدةً وقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الصديقة في هذا المُصاب الأليم.a
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