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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض: اختبارات كورونا لبايدن جاءت إيجابية مرة أخرى من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 12:11 مساءً - – قال بيان لطبيب البيت الأبيض إن اختبارات كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت جاءت إيجابية مجددا، وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه كما أنه يشعر بأنه “على ما يرام تماما”.
وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، إن بايدن، الذي ثبتت إصابته بالمرض قبل 9 أيام، سيواصل إجراءات العزل.
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