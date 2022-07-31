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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لاتفيا: قطع إمدادات الغاز الروسي لن يكون له تأثير كبير من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 12:11 صباحاً - – قال إيدي شايتسانس نائب سكرتير الدولة لسياسة الطاقة بوزارة الاقتصاد في لاتفيا اليوم السبت، إن بلاده لا تتوقع أن يسفر قرار شركة جازبروم الروسية وقف صادرات الغاز إليها عن تأثير كبير.
وقالت جازبروم في وقت سابق يوم السبت إنها أوقفت إمداد لاتفيا المجاورة بالغاز متهمة إياها بانتهاك الشروط الخاصة بسحبه.
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